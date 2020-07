Kim Kardashian: “Kanye West è affetto da disturbo bipolare” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Kanye? Un uomo brillante ma complicato, affetto da disturbo bipolare”. Kim Kardashian difende il marito Kanye West, candidato come indipendente alla Casa Bianca. In un lungo post su Instagram la celebre influencer statunitense interviene dopo il primo “comizio” presidenziale finito in lacrime per il marito e il successivo sfogo a colpi di tweet di West su Kim e la suocera. “Molti di voi sanno che Kanye è affetto da disturbo bipolare. Chiunque ne è affetto o ha una persona cara che lo ha sa quanto sia incredibilmente complicato e doloroso da capire”. West viene definito dalla moglie come una persona “brillante ma complicata” che oltre a essere un artista “e un uomo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

