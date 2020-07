I concerti di Rocco Hunt slittano al 2021: le nuove date e i biglietti in prevendita (Di giovedì 23 luglio 2020) I concerti di Rocco Hunt sono stati rimandati al 2021 e il rapper partenopeo preferisce pensare positivo: "Manca un po'", scrive l'artista sui social e aggiunge: "Vi terrò comunque compagnia con tante altre belle notizie". Nuovi singoli in arrivo o imminenti nuove date da fissare sul calendario? Il tour di concerti di Rocco Hunt ripartirà quindi dalla prossima primavera per promuovere Libertà, l'ultimo disco pubblicato nel 2019. Nel frattempo, proprio come il rapper annuncia sui social, non è possibile stare fermi: Rocco Hunt ha pubblicato da poco A Un Passo Dalla Luna, inedito in cui troviamo un featuring con Ana Mena. Il loro duetto viene considerato il brano ... Leggi su optimagazine

Secondo appuntamento a Bagolino con "San Rocco in Musica" questo sabato sera, 25 luglio. Il concerto si terrà ancora presso la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio, predisposta per il distanziamento soc ...

