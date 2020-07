Guida TV: programmi di stasera, giovedì 23 luglio 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 23.7.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Nessuno mi può giudicare Film RAI2 Hawaii Five-0/NCIS New Orleans Serie TV RAI3 In arte…Patty Pravo Musica RETE4 I Legnanesi Varietà CANALE5 Temptation Island Reality Show ITALIA1 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie Film LA7 In Onda Attualità REALTIME Vite al limite Docureality CIELO El Gringo Film TV8 Il mistero del Ragnarok Film NOVE Hart’s war Film Leggi su ascoltitv

DerenneClaude : RT @SenatoStampa: Oggi in Senato. Agenda Aula e Commissioni ? - SenatoStampa : Oggi in Senato. Agenda Aula e Commissioni ? - ADM_assdemxmi : RT @SenatoStampa: Oggi in Senato. Agenda Aula e Commissioni ? - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - v_napoletano : RT @v_napoletano: Un anno di zapping… e di like 2019/2020 - Guida critica ai programmi TV adatti per ragazzi e famiglie -