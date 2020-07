Formazioni ufficiali Lazio-Cagliari: torna Luis Alberto, c’è Faragò (Di giovedì 23 luglio 2020) Formazioni ufficiali Lazio-Cagliari – La trentacinquesima giornata di Serie A si chiude con Lazio-Cagliari. I biancocelesti vogliono tornare a vincere dopo una serie di sconfitte consecutive che hanno ridimensionato l’ottima stagione giocata sin qui dalla squadra di Simone Inzaghi. I sardi sono tranquilli a metà classifica, ma vogliono finire al meglio il campionato. Formazioni ufficiali Lazio-Cagliari Lazio (3-5-2) Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Cagliari (3-5-2) Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali - il_visto : Le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: formazioni Lazio Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Cagliari, match valido per la 35ª gi ...La 35esima giornata del campionato di Serie A si chiude con il match tra Lazio e Cagliari, in scena alle 21:45 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco di seguito le formazioni ufficiali. LAZIO (3-5-2): Str ...