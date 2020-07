Elisa Isoardi via da La prova del cuoco: il primo commento di Antonella Clerici (Di giovedì 23 luglio 2020) Non vuole passare per quella che ha scippato il posto a una collega o per quella che ha voluto far chiudere un suo vecchio programma. Antonella Clerici non ci sta e in una intervista per la rivista Oggi spiega tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Arriva così, dopo un mese dalla fine de La prova del cuoco, con la chiusura del programma, il primo commento su quello che è successo. “Non è vero. Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui. Poi la Rai ha deciso di chiudere la “prova del cuoco” e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia” ha detto Antonella Clerici nella sua intervista per ... Leggi su ultimenotizieflash

