De Luca non ci sta: “Chi non indossa la mascherina è un cafone incivile” (Di giovedì 23 luglio 2020) Alla consegna del primo treno “Rock” di Trenitalia, Vincenzo De Luca dedica quasi metà del suo intervento alle mascherine anti-Covid-19 ed ai rischi di una ripresa dell”epidemia. “EAV e le altre aziende di trasporto regionale – ha detto il presidente della Campania – debbono seguire l’esempio di Trenitalia, e bloccare i mezzi dove ci sono passeggeri senza mascherina.Bisogna indicarli all’Indignazione pubblica – ha aggiunto De Luca – sono cafoni incivili, che mettono a rischio la salute degli altri “. “Se il Governo apre, com’è giusto, alla mobilità interregionale dobbiamo prevedere comportamenti responsabili da parte dei cittadini. Altrimenti avremo un ritorno del contagio a settembre”. Leggi su sportface

LegaSalvini : SCHIFOSO!!! - lorepregliasco : De Luca ha ragione. Le irresponsabili iniziative di fine febbraio hanno aggravato la tragica situazione in Lombardi… - fattoquotidiano : Quello che non ti uccide ti fortifica, sosteneva un tedesco. E di certo oggi l’italianissimo Giuseppe Conte è molto… - francescoitaly : @tusselpuff @luca_logi @FF_AAediPolizia @_Carabinieri_ Appunto,non sono solo 4-5! - Luciano06815942 : RT @Noiconsalvini: SCHIFOSO!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Luca non

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista “Neves è un esterno e il Napoli un esterno lo sta cercando. Può far parte della rosa del Napoli a livello ...Anche i valori in campo della classe mediana non dovrebbero mutare più di tanto, a meno di clamorosi miglioramenti dal punto di vista del set-up da parte di alcuni piloti in difficoltà nel corso ...