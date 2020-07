Crosetto sbotta in diretta con la Fusani: volete capire che c’è gente che muore di fame? (video) (Di giovedì 23 luglio 2020) Guido Crosetto a CoffeeBreak su La7 perde la pazienza. E alza la voce con la giornalista Claudia Fusani, tutta intenta a celebrare i trionfi di Giuseppe Conte. Un clima da eterno derby che appunta fa imbestialire Crosetto e lo induce a urlare, all’ennesima interruzione da parte della Fusani: “Non me ne frega niente dei sovranisti, questa non è una gara tra governo e centrodestra, c’è gente che muore di fame lo volete capire? Arriveranno 20 miliardi a gennaio ma da qui a gennaio ci sono sei mesi e in quei sei mesi la gente rischia di morire di fame. Questa è la realtà ma voi – grida ancora Crosetto rivolto alla ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Crosetto sbotta in diretta con la Fusani: volete capire che c’è gente che muore di fame? (video)… - tempoweb : #Crosetto sbotta e si mangia la #Fusani: soldi a gennaio? La gente muore di fame VIDEO #La7 #coffebreak #tv #Mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Crosetto sbotta Crosetto sbotta in diretta con la Fusani: volete capire che c'è gente che muore di fame?... Il Secolo d'Italia Guido Crosetto sbotta contro Claudia Fusani

Lo sfogo è arrivato dopo che Guido Crosetto ha sottolineato come i soldi del Recovery Fund arriveranno solamente nel 2021, mentre l’Italia ha bisogno di liquidità immediata per far ripartire il Paese.

Crosetto sbotta e si mangia la Fusani: soldi a gennaio? La gente muore di fame

"Ha vinto l'Europa, va bene, ma dei sovranisti non me ne frega niente, la gente mi chiama e dice che non sa come mangiare da qui a gennaio", sbotta Crosetto che con un tweet si è scusato di aver perso ...

Lo sfogo è arrivato dopo che Guido Crosetto ha sottolineato come i soldi del Recovery Fund arriveranno solamente nel 2021, mentre l’Italia ha bisogno di liquidità immediata per far ripartire il Paese."Ha vinto l'Europa, va bene, ma dei sovranisti non me ne frega niente, la gente mi chiama e dice che non sa come mangiare da qui a gennaio", sbotta Crosetto che con un tweet si è scusato di aver perso ...