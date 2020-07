Coronavirus, segnali positivi da cura con superanticorpi (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Si chiamano anticorpi monoclonali, anticorpi identici fra loro perché, dopo essere stati isolati nel sangue dei pazienti, sono stati clonati, e stanno mostrando risultati molto positivi nei test condotti per trovare una cura al Coronavirus. È quanto sostiene il virologo David Ho, oggi alla Columbia University e direttore scientifico del Centro Aaron Diamond per la ricerca sull’Aids, in un articolo pubblicato sulla rivista Nature che spiega come questi superanticorpi prelevati da persone malate di Covid-19 promettono di essere una nuova arma contro la pandemia, aiutando a gestire i focolai in attesa del vaccino. “Abbiamo un insieme di anticorpi molti più potenti e diversificati rispetto a quelli trovati finora e sono pronti per essere trasformati in terapie”, ha ... Leggi su quifinanza

Nel giorno in cui in Italia la curva dell'epidemia ha ripreso a impennarsi, la maggioranza giallorossa si è riunita per studiare l'ipotesi di prorogare al 31 ottobre lo stato di emergenza. Il tema è s ...

Svezia, possibili altri 5800 morti per coronavirus. Il doppio del bilancio attuale

In Svezia, che non ha imposto un rigido lockdown facendo affidamento al senso di responsabilità dei cittadini, potrebbero esserci altri 5.800 decessi per coronavirus, il doppio del bilancio attuale. E ...

