Coronavirus, contagi in crescita in Italia: 306 nuovi casi e 10 morti in più di ieri (Di giovedì 23 luglio 2020) Ancora in salita la curva epidemica in Italia, che registra per il secondo giorno consecutivo un aumento dei nuovi casi: sono 306 oggi , contro i 282 di ieri e i 129 di martedì. Era un mese che non si... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi Coronavirus, superati i 3 milioni di casi in Europa. Nuovo record in Brasile con 67 mila contagi in un giorno la Repubblica Coronavirus, in Piemonte nessuna vittima, 9 contagi, 37 guariti

Torino, 23 lug. (askanews) - Per il secondo giorno consecutivo nessun decesso registrato in Piemonte a causa del Coronavirus. Stando ai dati diramati dall'unità di crisi regionale, sono 9 in più ...

La scommessa di Trump sulla Pfizer e le altre notizie sul virus

Gli Stati Uniti hanno deciso di investire 1,95 miliardi di dollari in un contratto con la casa farmaceutica Pfizer e con l’azienda tedesca BioNTech per la fornitura di cento milioni di dosi del vaccin ...

