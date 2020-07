Camilla, duchessa di Cornovaglia, eredita (al posto di Harry) un reggimento da Filippo (Di giovedì 23 luglio 2020) Camilla: dagli scandali alla corona sfoglia la gallery La cerimonia di consegna è stata condotta in due luoghi diversi a causa del “social distancing” – Filippo nel castello di Windsor, con una banda della fanteria, e Camilla ad Highgrove, la sua residenza nelle campagne del Gloucestershire. Ma il significato del passaggio di consegne è indiscutibile: con la nuova carica, la duchessa di Cornovaglia, 73 anni, riceve un onore altissimo che enfatizza ulteriormente il suo importante ruolo nella corte britannica ... Leggi su iodonna

