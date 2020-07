Calciomercato Reggina, non solo Menez: interesse verso un altro ex Milan (Di giovedì 23 luglio 2020) Calciomercato Reggina – Nomi importanti, di quelli che possono infiammare una piazza già caldissima. La Reggina è letteralmente scatenata dopo la promozione nel campionato di Serie B e, adesso, punta ad un altro torneo di vertice. Il primo acquisto non ha bisogno di presentazioni, si tratta di Jeremy Menez, ex calciatore di Milan, Roma e Psg. E’ un giocatore in grado di fare la differenza in Serie A, figuriamoci in Serie B. Ma non è finita, manca solo l’annuncio per il centrocampista Crisetig e l’attaccante Lafferty. Ma l’ultima notizia è veramente interessante, secondo quanto riporta TuttoC occhi su Urby Emanuelson, centrocampista classe 1986, con un passato in Italia nelle file di Atalanta, Verona, Roma e ... Leggi su calcioweb.eu

