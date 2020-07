Baby 3: Netflix svela con teaser e prime immagini la data dell’ultima stagione (Di giovedì 23 luglio 2020) Baby 3: Netflix svela con teaser e prime immagini la data dell’ultima stagione Baby 3 è pronto ad arrivare su Netflix. Il colosso dello streaming ha diffuso con un brevissimo teaser la data d’uscita della terza ed ultima stagione. data poco precisa, ma è già un inizio. Di fatto, dopo un abbraccio tra Ludovica e Chiara, vediamo partire un gigantesco “settembre” lampeggiante sugli schermi. La serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures arriverà quindi il prossimo settembre, con Chiara, Ludovica, Damiano, Fabio, Brando, Niccolò, Simonetta e Monica. Ci saranno anche altri ... Leggi su tpi

