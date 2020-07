Arisa senza freni: "Sui social? Se mi scappa un rutto non mi nascondo" - (Di giovedì 23 luglio 2020) Novella Toloni La cantante è pronta a tornare con nuova musica ma intanto, sui social network, ha scelto di mostrarsi senza trucchi e senza inganni a costo di perdere follower e like Non la ferma più nessuno: Arisa è tornata più carica e naturale che mai. Sui social network Rosalba Pippa ha deciso di mostrarsi senza filtri e senza ritocchi per "sfidare il culto dell'apparire", ma intanto si prepara a pubblicare un nuovo brano musicale, suo primo progetto da indipendente. nodo 1864830 Intervistata in esclusiva dal settimanale Oggi, Arisa si è messa a nudo mostrandosi fragile e al tempo stesso determinata, disposta a sfidare se stessa e i suoi limiti in campo professionale, ma non sui social. ... Leggi su ilgiornale

Italia_Notizie : Arisa senza freni: 'Sui social? Se mi scappa un rutto non mi nascondo' - ilgiornale : Arisa è pronta a tornare con nuova musica ma intanto, sui social network, ha scelto di mostrarsi senza trucchi a co… - pisellinascema : RT @findomitalia: ?? MoneMi$$ della Settimana ?? ?? Dea Arisa ?? @goddessarisa Superba e perfetta! Dominazione Finanzi… - _AmoPiedi85_ : RT @findomitalia: ?? MoneMi$$ della Settimana ?? ?? Dea Arisa ?? @goddessarisa Superba e perfetta! Dominazione Finanzi… - ClaudeDoubon : RT @findomitalia: ?? MoneMi$$ della Settimana ?? ?? Dea Arisa ?? @goddessarisa Superba e perfetta! Dominazione Finanzi… -