Apes Revolution: Recensione, Trama e Cast (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel 2014 è uscito nei Cinema il film Apes Revolution, diretto dal Regista Matt Reeves, si tratta del sequel del pianeta delle scimmie. Il film è stato premiato a Critics Choice Award. In Italia al Box Office Apes Revolution ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 4,8 milioni di euro e 2 milioni di euro nel primo weekend. Leggi anche: L’alba del pianeta delle scimmie: un film che non passa mai di moda Apes Revolution: Film Apes Revoluton ha un inizio molto forte in cui le scimmie cacciano e nel quale con un solo grande salto vengono stabiliti i termini affettivi tra personaggi. Reeves mette in chiaro non solo la volontà di dare uguale spazio a uomini e scimmie. Ma soprattutto di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

