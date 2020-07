Antonella Elia distrutta a Temptation Island: Pietro l’ha tradita (Di giovedì 23 luglio 2020) Antonella Elia è scoppiata in lacrime a Temptation Island dopo aver scoperto di essere stata tradita da Pietro Delle Piane. Brutta puntata per Antonella Elia che durante il falò di Temptation Island ha scoperto di essere stata tradita da Pietro Delle Piane, il suo compagno. L’attore ha baciato una single, provando a nascondersi dalle telecamere … L'articolo Antonella Elia distrutta a Temptation Island: Pietro l’ha tradita è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

RosasSteffy : Antonella Elia che in tutto ciò abbraccia gli alberi della mia Sardegna e parla di andare in Australia ad allevare… - cleliapent : A me Antonella Elia non sta simpatica ma è evidente quanto sia fragile e quando si ama, caro Pietro, (per quanto in… - Paola76577103 : RT @Lacreativa4: Ma PIETRO che dice che Antonella Elia non se la ricorderà nessuno.... AMORE tu sei conosciuto per essere IL FIDANZATO DI ,… - _marco_sly_ : RT @ahoy_boy98: Antonella Elia aveva abbracciato un albero già ai tempi del GFVIP: #TemptationIsland - ilricciio : Antonella Elia che alleva i canguri #TemptationIsland -