Alessandro Basciano fuori Temptation Island | “Sono la vendetta di Valeria”

Alessandro Baciano fuori da Temptation Island ha spiegato quanto Uomini e Donne lo abbia cambiato completamente. Grazie all'esperienza avuta come corteggiatore per la ex tronista Giulia Quattrociocche, il nuovo tentatore del docu-reality ha avuto la sua piccola rivincita. Durante l'edizione di Temptation Island che sta ancora andando avanti su Canale 5, Alessandro ha avuto un ruolo importantissimo per la coppia formata da Valeria e Ciavy. Basciano infatti, si è fin da subito avvicinato alla fidanzata di Ciavy all'interno del villaggio fino a farle capire realmente quello di cui aveva bisogno. Tra i due l'ottima sintonia, li ha portati ad avere un contatto ravvicinato e molto particolare rispetto a tutte le altre fidanzate

