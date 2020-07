Ufficiale la data d’inizio di X Factor con Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli (Di mercoledì 22 luglio 2020) La data d'inizio di X Factor è Ufficiale. Dopo l'annuncio dei 4 giudici, avvenuto in una delle recenti puntate di E Poi C'è Cattelan, Sky Uno annuncia che la prima puntata della nuova edizione si terrà il 17 settembre. Alla guida della grande macchina dedicata al talento ci sarà ancora Alessandro Cattelan, che torna anche a essere creative producer della trasmissione così com'era accaduto un anno fa, per la stagione vinta da Sofia Tornambene di Sfera Ebbasta. Il compito dei quattro giudici, scelti per comporre un banco completamente rinnovato, sarà quello di scegliere 12 talenti da portare più in fondo possibile, attraverso prove e sfide con le quali saranno in grado di dimostrare di quale pasta siano fatti. Si tratta di un nuovo inizio, per X Factor, primo ... Leggi su optimagazine

andreabettini : Ancora nessuna conferma ufficiale sulla data del lancio verso Marte della missione cinese Tianwen-1, ma sembra prob… - giopagliari : RT @andreabettini: Ancora nessuna conferma ufficiale sulla data del lancio verso Marte della missione cinese Tianwen-1, ma sembra probabile… - financeandKM : RT @andreabettini: Ancora nessuna conferma ufficiale sulla data del lancio verso Marte della missione cinese Tianwen-1, ma sembra probabile… - giaroun : RT @andreabettini: Ancora nessuna conferma ufficiale sulla data del lancio verso Marte della missione cinese Tianwen-1, ma sembra probabile… - AstroBianchi : RT @andreabettini: Ancora nessuna conferma ufficiale sulla data del lancio verso Marte della missione cinese Tianwen-1, ma sembra probabile… -