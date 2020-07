Ucraina, gli rubano alcuni attrezzi dal garage: vicino di casa rapisce e tortura due 14enni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gli rubano alcuni attrezzi dal garage: vicino di casa rapisce e tortura due 14enni rapisce e tortura per 3 giorni due 14enni che gli avevano rubato alcuni attrezzi dal garage: così un vicino di casa si è vendicato brutalmente della ragazzata di due adolescenti. La vicenda è avvenuta nella città di Kryvyi Rih, in Ucraina. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vicenda risale alla settimana scorsa quando Dima e Andrey, questi i nomi dei due 14enni, sono stati attirati con l’inganno dal loro vicino di ... Leggi su tpi

