Terremoto in Alaska, allarme TSUNAMI! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un forte Terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito, mercoledì, la penisola dell’Alaska. I servizi geologici statunitensi hanno lanciato un allarme immediato per rischio Tsunami. Le scosse si sono verificate a una profondità di 10 chilometri e l’epicentro è stato individuato 99 chilometri a sud-est della città di Perryville. Al momento non ci sono ancora informazioni su feriti e su danni causati dal sisma. Terremoto in Alaska, è allerta tsunami. L’allerta tsunami è stata diramata per un’area di 300 km collocata attorno all’epicentro del Terremoto. Ricordiamo che la penisola dell’Alaska si trova tra il mare di Bering e l’Oceano Pacifico aperto. Le notizie apparse sul ... Leggi su meteogiornale

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 7.8 al largo dell'Alaska: allerta tsunami #Alaska - SkyTG24 : Terremoto di magnitudo 7,8 al largo dell'Alaska, allarme tsunami - andreabettini : Terremoto di magnitudo 7.8 in Alaska. Allerta tsunami in corso nel Pacifico - InMeteo : NEWS: Violento terremoto in Alaska: cancellato allarme tsunami - giustimarco64 : RT @GirolamoMaggio: Terremoto di magnitudo 7,8 colpisce l'Alaska Terremoto di magnitudo 7,8 colpisce l'Alaska: -