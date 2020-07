Temptation Island, Annamaria disprezza il fidanzato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tra le coppie comuni di quest’edizione di Temptation Island, Annamaria e Antonio sono tra i principali protagonisti del reality dei sentimenti. I due stanno insieme da diverso tempo e sono divisi da una differenza di età di 10 anni (la donna è più grande del compagno). Il motivo per cui la coppia partecipa risiede nell’immaturità del ragazzo. Più volte, a quanto pare, Antonio è caduto in tentazione e ha tradito Annamaria. A Temptation Island quest’ultima spera di vedere un cambiamento nel ragazzo. Tra i due, però, qualcosa sembra essersi spezzato al punto che la donna ha ironicamente disprezzato il compagno durante l’ultima puntata del programma. Cos’è accaduto? ... Leggi su kontrokultura

