"Suicidi a catena e terapie intensive ancora piene". Orrore di Travaglio: per esaltare Conte sfregia le vittime del coronavirus (Di mercoledì 22 luglio 2020) Certo, alle porcherie di Marco Travaglio siamo abituati. Da anni. Eppure non si può fare a meno di trasecolare anche oggi, mercoledì 22 luglio, leggendo l'attacco del suo pezzo sul Fatto Quotidiano, la consueta strombazzata in favore di Giuseppe Conte, di cui ormai Travaglio è una sorta di portavoce e ideologo. E così, sull'house organ del governo, ecco che Marco Manetta - parlando dell'accordo sul Recovery Fund - elenca (suo vecchio tic) tutti gli articoli di giornali che prevedevano una sconfitta totale o il crollo di premier Conte (eventualità tutt'altro che remota nei prossimi mesi secondo tutti, tranne che Travaglio). E la porcheria non è certo l'aver elencato i titoli, bensì ciò che scrive il direttore prima di farlo: "Un'ondata di ... Leggi su liberoquotidiano

Certo, alle porcherie di Marco Travaglio siamo abituati. Da anni. Eppure non si può fare a meno di trasecolare anche oggi, mercoledì 22 luglio, leggendo l'attacco del suo pezzo sul Fatto Quotidiano, l ...

Certo, alle porcherie di Marco Travaglio siamo abituati. Da anni. Eppure non si può fare a meno di trasecolare anche oggi, mercoledì 22 luglio, leggendo l'attacco del suo pezzo sul Fatto Quotidiano, l ...Un’ondata di suicidi a catena, assembramenti nelle terapie intensive (di nuovo piene, ma stavolta per fegati rosicchiati) e corse verso i ponti e i viadotti più alti viene segnalata nelle migliori red ...