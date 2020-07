Sistema un Pezzo dell’Auto ma il Cric Cede e Rimane Schiacciato, 45enne Muore Davanti all’Amico (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un fatto shoccante è accaduto ad Ardea, stava lavorando sotto l’auto quando il Cric sarebbe ceduto facendogli crollare il mezzo addosso, con lui c’era anche l’amico. Una tragedia terribile si è verificato in quel di Ardea, provincia di Roma poche ora fa. Un 45enne è morto dopo essere stato Schiacciato da un’auto, secondo le prime indiscrezioni il Cric montato sotto il veicolo avrebbe ceduto facendo cadere la macchia sopra l’uomo. L’amico presente in quel momento è riuscito a spostarsi in tempo, cosa che la vittima non è riuscita a fare, sono stati chiamati subito i soccorsi ed è stato portato all’ospedale Sant’Anna di Pomezia in gravi condizioni. Non c’è stato modo di salvarlo, dopo poche ore è morto a ... Leggi su youreduaction

IlGrilloparl : @AlbertoLetizia2 @Moonlightshad1 @GiuseppeZangra1 Sara' avvocato ma le manca qualche pezzo di informazione. - contromano2 : RT @paolobocciarel1: @saverio_64 @AIA_it L’@AIA_it è comunque un pezzo del sistema è il sistema è controllato dalla famiglia Agnelli, esatt… - saltaluomo : RT @paolobocciarel1: @saverio_64 @AIA_it L’@AIA_it è comunque un pezzo del sistema è il sistema è controllato dalla famiglia Agnelli, esatt… - paolobocciarel1 : @saverio_64 @AIA_it L’@AIA_it è comunque un pezzo del sistema è il sistema è controllato dalla famiglia Agnelli, es… - BiwiMobu : RT @carlakak: @AlexmondAlex @lucc_mich @MarceVann @CarloneDaniela @giovangolo @TroianoMassimo1 @Gio2020Gio @ManuPalo67 @marcellone8 @Poccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sistema Pezzo 105 pezzi raccontano la storia della scienza a Bologna della prima età moderna UniboMagazine Mafia: domani sentenza appello processo Capaci-bis, altro pezzo di verità sulle stragi/Adnkronos (4)

(Adnkronos) – Nella requisitoria Lia Sava aveva anche affrontato il tema della stagione stragista. "Con l'omicidio Lima inizia la strategia di eliminare quei politici che non erano più referenti effic ...

Camici Lombardia, 'Dama tentò di vendere pezzi rimasti a clinica varesina'

a ‘Le Terrazze’, casa di cura privata convenzionata con il sistema sanitario di Cunardo, nel Varesotto. È quanto si apprende da fonti investigative, che hanno ricostruito come il tentativo di piazzare ...

(Adnkronos) – Nella requisitoria Lia Sava aveva anche affrontato il tema della stagione stragista. "Con l'omicidio Lima inizia la strategia di eliminare quei politici che non erano più referenti effic ...a ‘Le Terrazze’, casa di cura privata convenzionata con il sistema sanitario di Cunardo, nel Varesotto. È quanto si apprende da fonti investigative, che hanno ricostruito come il tentativo di piazzare ...