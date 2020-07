Simeone: Regione Lazio porti in Aula tutti i Piani assetto parchi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “E’ inaccettabile che per l’approvazione del piano della riserva naturale di Decima Malafede si debba impiegare 18 anni. Ricordo infatti che il comitato direttivo del Parco approvo’ il piano di assetto della riserva naturale il 25 novembre 2002. E non si tratta dell’unica fattispecie. E’ il caso, per fare un ulteriore esempio, del Piano del Parco dei Monti Aurunci, approvato nel 2002 e che oggi, non vede ancora la luce.” “A distanza di tutti questi anni e’ lecito chiedersi: sono ancora attuali oggi questi Piani? Per quale motivo passa tutto questo tempo per la loro approvazione? Perche’ non abbiamo spiegazioni sui ritardi? Lo scopo del piano di assetto e’ quello di far decollare i parchi. Solo grazie a questo strumento ... Leggi su romadailynews

Formia – “Possiamo dire senza esagerazioni che la sanità d’eccellenza esiste anche nel nostro territorio. Un esempio lampante è dato dal Dono Svizzero, dove una donna di 50 anni, dopo aver avuto gravi ...

Rifiuti Lazio, Simeone (FI): su Rida Ambiente nessuna risposta

Lo spiega Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ... Rida Ambiente è con tutta evidenza 'figlio' della mancanza di programmazione della Regione Lazio sul tema dei rifiuti.

