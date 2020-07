Sarri, critiche? magari sto sui c... ma ne so di più (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - TORINO, 22 LUG - "Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno, non so perché continuo ad essere criticato. Ma mi interessa relativamente delle opinioni dei giornalisti, io penso di saperne di ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : #Sarri ?? «Le critiche fanno parte della normalità di questo mestiere. La squadra è abituata a lottare per questi tr… - romeoagresti : #Sarri sulle critiche: 'Hai mai chiesto a un pilota di F1 se ha paura della velocità? Il mestiere è questo: va tutt… - zazoomblog : Sarri: Critiche? Evidentemente sto sui coi a qualcuno. Scudetto? Non abbiamo ancora fatto goal - #Sarri: #Critiche… - lordambro1897 : RT @romeoagresti: #Sarri: 'Critiche? Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno. Non lo so, mi interessa relativamente. Alla fine quelle dei… - chrib00 : RT @romeoagresti: #Sarri: 'Critiche? Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno. Non lo so, mi interessa relativamente. Alla fine quelle dei… -