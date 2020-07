Sarri: "Critiche? Evidentemente sto sui co*****i a qualcuno. Scudetto? Non abbiamo ancora fatto goal" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese, alla Dacia Arena, in programma domani sera alle 19.30. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore juventino. Lo Scudetto è vicino. "Quando vai vicino al gol non esulti perché non hai fatto goal. Mancano 4 punti e dobbiamo pensare alla partita dell'Udinese, poi dopo alla prossima. Essere vicino nello sporto non significa niente. Dobbiamo continuare con la consapevolezza che è dura per... Leggi su 90min

