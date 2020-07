Roma, transessuale trovata morta in strada: disposta l’autopsia, giallo a Tor Sapienza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – Mercoledì 22 luglio 2020. Un cadavere è stato trovato ieri sera in una zona buia di piazzale Pino Pascali, a Tor Sapienza, alla periferia della Capitale. Stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di una transessuale di origini brasiliane. Ad allertare le Forze dell’Ordine un 43enne di nazionalità straniera che ha raccontato di aver investito accidentalmente la 36enne, ma quando questa era già a terra priva di vita. leggi anche l’articolo —> Milano, ragazzo accoltellato alla fermata del bus: fermato un 19enne giallo a Roma, transessuale di 36 anni trovata morta in strada: disposta l’autopsia È giallo a ... Leggi su urbanpost

