Parma-Napoli 2-1, il tabellino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parma - Il Parma torna a vincere dopo una lunga crisi, e lo fa contro il Napoli : al Tardini, Caprari sblocca il risultato dal dischetto, e sempre dal dischetto Insigne pareggia per gli azzurri a ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : PARMA-NAPOLI 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Caprari (45+3') ? rig. #Insigne (54') ? rig. #Kulusevski (87') ??… - MundoNapoli : Il commento della SSC Napoli: “Il Parma batte gli azzurri con un rigore molto dubbio” - ilnapolionline : PAGELLE- Ecco i top e i flop del match Parma-Napoli - - fattidinapoli : Parma-Napoli: 2-1. Gattuso, 'stiamo arrancando' di Giovanni Spinazzola - - MundoNapoli : Tutti i numeri di Parma-Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

NAPOLI – Il Parma batte 2-1 il Napoli e conquista la matematica certezza di restare in Serie A. Allo stadio Tardini i gol arrivano tutti dal dischetto. Nel recupero del primo tempo apre Caprari per i ...Al termine della gara tra Parma e Napoli, valido per la 35esima giornata di Serie A e terminato sul risultato di 2-1 per i ducali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore dei ducali Roberto ...