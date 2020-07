Milan, Pioli è il primo tassello per tornare grande: ecco perché è una scelta strategica molto importante (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questa volta il Milan ha fatto la scelta giusta, dopo i tanti dubbi legati alle passate gestioni dei rossoneri. E’ arrivata la decisione più logica: quella di confermare Stefano Pioli in panchina. L’allenatore ex Fiorentina ha meritato (sul campo ma anche con un atteggiamento da signore che difficilmente si vede nel calcio moderno) di far parte del futuro di un club così glorioso. Affidare il compito a Rangnick (è sicuramente un bravo manager, non mettiamo in dubbio le sue qualità) sarebbe stato un salto nel vuoto, sia per il modo di pensare e di mettere in campo la squadra dal tedesco, sia per alcune scelte di mercato che avrebbero garantito l’arrivo di calciatori stranieri poco funzionali al progetto. Adesso l’intenzione è quella di puntare su giocatori giovani e ... Leggi su calcioweb.eu

