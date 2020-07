Locale multato e chiuso. Lo sfogo: "Non riapro più". Ma spunta un'altra verità (Di mercoledì 22 luglio 2020) Francesca Bernasconi Il ristoratore: "Mi chiudono il Locale senza che ci siano mai stati precedenti. Investire in uno Stato nemico è da stupidi". Ma il comandante della polizia municipale racconta un'altra verità "Volevo condividere con voi questo momento di totale sconforto". Inizia così lo sfogo di un ristoratore di Treviso, che ha affidato ai social le sue parole di rammarico, dopo la chiusura del suo Locale. Il video è stato condiviso ieri e racconta di un controllo eseguito da agenti della polizia municipale, arrivati a seguito di una segnalazione: "Qualche giorno fa la polizia municipale di Treviso in borghese si è presentata nel nostro Locale", ha riferito il ristoratore. Qui, gli agenti hanno riscontrato alcune irregolarità, ... Leggi su ilgiornale

dado75x : @gladiatoremassi @GiuseppeConteIT Qui parla un imprenditore vessato dai vigili urbani che noti per la propria elast… - StampaSavona : Laigueglia, sequestrati alcolici venduti a minorenni e multato il locale -