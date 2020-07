Liverpool primo in tutto, anche nel riavere i tifosi allo stadio: il test in Community Shield (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo 30 anni il Liverpool è tornato sul tetto d'Inghilterra e il 30 agosto affronterà la vincente della FA Cup (Arsenal o Chelsea). La squadra di Klopp non ha potuto festeggiare il titolo con i propri tifosi e questo potrebbe dare la spinta ai Reds per riprovarci l'anno prossimo e alzare la coppa in un Anfield tutto esaurito.tifosi DEL Liverpool DI NUOVO allo stadiocaption id="attachment 995789" align="alignnone" width="300" Liverpool (Getty Images)/captionI tifosi del Liverpool però non dovranno attendere molto per rivedere i loro beniamini dal vivo. Secondo quanto riferito dal Telegraph infatti in occasione della finale del Community Shield in programma ... Leggi su itasportpress

Daniele64181695 : @BlackEagle1967 @adrianogusme @salomone_l @enzolampard Io discuto tare certamente perché pensi di parlare del migli… - Ale1Alessio16 : RT @BritishFootball: I tifosi di Liverpool e Leeds questa mattina quando realizzano che oggi alle loro squadre verrà consegnato il trofeo p… - Salvato95551627 : RT @napolista: La disparità di trattamento mediatico tra Ancelotti e Gattuso Le dichiarazioni di scudetto del primo e di Champions del sec… - stefano_ciceri : RT @BritishFootball: I tifosi di Liverpool e Leeds questa mattina quando realizzano che oggi alle loro squadre verrà consegnato il trofeo p… - Giusepparente : RT @BritishFootball: I tifosi di Liverpool e Leeds questa mattina quando realizzano che oggi alle loro squadre verrà consegnato il trofeo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool primo Liverpool, primo stop casalingo stagionale in Premier Calcio News 24 Diretta Liverpool – Chelsea 3-0: risultato in tempo reale

La partita Liverpool – Chelsea del 22 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino in tempo reale del match valevole per la trentasettesima giornata di Premier League, calc ...

Il Liverpool campione d’Inghilterra firma con l’Autorità per la promozione turistica delle Mauritius

Il Liverpool FC ha annunciato una nuova partnership globale con l’Autorità per la Promozione del Turismo di Mauritius e il Comitato per lo Sviluppo Economico di Mauritius, che diventa partner ufficial ...

La partita Liverpool – Chelsea del 22 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino in tempo reale del match valevole per la trentasettesima giornata di Premier League, calc ...Il Liverpool FC ha annunciato una nuova partnership globale con l’Autorità per la Promozione del Turismo di Mauritius e il Comitato per lo Sviluppo Economico di Mauritius, che diventa partner ufficial ...