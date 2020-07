Incredibile: 38°C al Circolo Polare Artico! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Circolo Polare artico avrebbe registrato temperature massime superiori a 38°C. In particolare la città russa di Verkhoyansk pare abbia superato tale valore nel bel mezzo di una grave ondata di caldo registrata a metà giugno. Ma perché stiamo usando il condizionale? Semplice, perché sebbene i dati sembrino affidabili e precisi, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale sta convalidando la registrazione attraverso i propri canali ufficiali. La Siberia resta rovente. La temperatura di cui stiamo parlando sarebbe stata registrata il 20 di giugno, durante l’ondata di caldo che portò – tra l’altro – all’esplosione di terribili incendi in molte aree forestali della zona. Va detto tuttavia che in quelle stesse zone, durante l’Estate, vengono registrate ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile 38°C