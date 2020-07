Incidenti in Montagna: escursionista 79enne morto nel Lecchese (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un escursionista 79enne, forse colpito da malore, è morto in Valvarrone (Lecco): il Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana e i vigili del fuoco di Lecco e Bellano hanno raggiunto la zona boschiva in località Lavade’ della Valvarrone e, constatato il decesso, hanno proceduto alle operazioni di trasporto a valle. L’allarme è stato lanciato nella tarda serata di ieri da un amico che era con il 79enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire le cause del decesso.L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista 79enne morto nel Lecchese Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Lecco, 22 luglio 2020 - Recuperato nella notte il cadavere di un escursionista - 79 enne - morto in Valvarrone (Lecco). Nella notte il Soccorso aAlpino della XIX delegazione lariana e i vigili del fuo ...

Schianto contro una casa, muoiono marito e moglie: salvo il nipote di 11 anni

Mortale l’incidente verificatosi questa mattina a Pracchia, comune montano di Pistoia: un’auto si è schiantata contro il muro di una casa, morti marito e moglie 70enni. Salvo, però, il nipote di 11 an ...

