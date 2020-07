Grosso incendio sulla Pontina: 3 chilometri di fila (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un Grosso incendio è scoppiato a ridosso della SS 148 Pontina, all’altezza del chilometro 66, in direzione sud. Le fiamme arrivano a bordo strada, mentre il fumo ha invaso l’intera zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latina. Sempre sulla Pontina alle 13:30 un incidente avvenuto al chilometro 19 tra 4 veicoli, per fortuna senza feriti, ha creato lunghe file a partire da Spinaceto fino allo svincolo di Pratica di Mare traffico. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Aprilia. Al momento le code relative a questo incidente sono in fase di smaltimento. (foto di repertorio) Grosso incendio sulla Pontina: 3 chilometri di fila su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Grosso incendio sulla Pontina: 3 chilometri di fila - cronachemezzog : GROSSO INCENDIO A TITO - cronachelucane : GROSSO INCENDIO A TITO - Per spegnere le fiamme necessari 2 mezzi aerei, 2 autopompe, 1 autobotte e 10 unità, oltre… - cagliaripad : Sorso, grosso incendio: sul posto un elicottero del Corpo forestale - zazoomblog : Pontina grosso incendio a bordo strada tra Pomezia e Castel Romano: lunghe file - #Pontina #grosso #incendio… -

Ultime Notizie dalla rete : Grosso incendio GROSSO INCENDIO A TITO Cronache TV Falò abusivo sulla duna con legna messa a proteggerla

Ignoti hanno prelevato nella notte il materiale accatastato dopo i tagli La zona è a rischio incendi Segnalazione ai carabinieri FOLLONICA. Il legname messo a protezione delle duna del Tony’s a Follo ...

Incendi, due grossi roghi nel Nuorese: elicotteri in azione contro le fiamme

Tre elicotteri della flotta regionale antincendio provenienti dalle basi di Anela, Farcana e Alà dei sardi, insieme al Superpuma della base di Fenosu stanno intervenendo su un grosso incendio nelle ...

Ignoti hanno prelevato nella notte il materiale accatastato dopo i tagli La zona è a rischio incendi Segnalazione ai carabinieri FOLLONICA. Il legname messo a protezione delle duna del Tony’s a Follo ...Tre elicotteri della flotta regionale antincendio provenienti dalle basi di Anela, Farcana e Alà dei sardi, insieme al Superpuma della base di Fenosu stanno intervenendo su un grosso incendio nelle ...