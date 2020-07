Gorizia, bambino cade in un pozzo e muore, aveva 12 anni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il bambino è caduto nel parco Coronini Cromberg in un pozzo profondo circa trenta metri. I Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo Un bambino di dodici anni è morto cadendo in un pozzo profondo circa trenta metri nel parco Coronini Cromberg, a Gorizia. Secondo le prime informazioni circolare, il piccolo era con il centro estivo e la tragedia sarebbe accaduta mente giocava ma la dinamiche dai fatti è ancora tutta da accertare. Nel frattempo sul luogo sono giunti anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto al recupero del cadavere. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Incidente sulla Altamura-Corato tra tre veicoli: c’è una vittima Questo articolo Gorizia, bambino ... Leggi su bloglive

