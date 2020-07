Gianluca Grignani single a 48 anni: la moglie chiede… (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sembrerebbe che un altro matrimonio vip sia giunto al capolinea. Ancora niente di ufficiale, tuttavia Dagospia ha lanciato la bomba: Gianluca Grignani è tornato single! Secondo le indiscrezioni, pare sia stata proprio Francesca, l’ormai ex moglie, a porre fine al matrimonio, dopo un lungo periodo di crisi. I due erano sposati dal 2003 e hanno avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Ad ora non sono stati resi noti i motivi che hanno portato alla rottura, ma non è la prima volta che la coppia affronta momenti di tensione. La loro natura riservata però li ha sempre spinti a tenersi al di fuori del gossip. Grignani ha voluto rispettare infatti la privacy dei figli e della moglie, che non lavora nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, ... Leggi su velvetgossip

