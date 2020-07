Formula E, Berlino svela i suoi tre circuiti in uno per i 6 ePrix del 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tre Tempelhof per sei ePrix , così la Formula E si appresta a tornare in pista e concludere la Stagione 6, tutta da decidere nell'esito. Le configurazioni del tracciato sono state presentate quando ... Leggi su corrieredellosport

TorreSilente : Con la sottoscrizione del #RecoveryFund l'ignobile, scaltro Conte ha sfruttato la crisi economica da Covid per accr… - FormulaPassion : #FormulaE | Sette Camara debutta sulla @GEOXDRAGON a #Berlino - autosprint : #FormulaE, svelate le tre configurazioni dell'ePrix di Berlino ?? - Motorsport_IT : #FormulaE | Formula E: Dragon Racing schiera Sette Camara a Berlino - EstebBeltramino : Formula E: Berlino svela i tre circuiti per il gran finale #motori #automobilismo -