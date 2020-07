FORMAZIONE UFFICIALE - Sette cambi per Gattuso, tornano Lozano (da falso 9) e Allan (Di mercoledì 22 luglio 2020) E' stata diramata pochi istanti fa la FORMAZIONE del Napoli scelta da Gattuso per la sfida di stasera contro il Parma. Spazio, come già preannunciato, a Lozano nel ruolo di attaccante centrale. Leggi su tuttonapoli

SassuoloUS : #SassuoloMilan: ecco la formazione ufficiale neroverde ?? (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Bou… - SassuoloUS : #SassuoloJuve: ecco la formazione ufficiale neroverde ?? (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopou… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Ca… - solonapoli24 : #SerieA ?????? 35ª giornata #ParmaNapoli formazione ufficiale @sscnapoli #ForzaNapoliSempre @s_tamburini… - 100x100Napoli : Parma-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri -

Ultime Notizie dalla rete : FORMAZIONE UFFICIALE Atalanta-Bologna: formazioni ufficiali e dove vederla in TV RadioGoal24 FORMAZIONE UFFICIALE - Sette cambi per Gattuso, tornano Lozano (da falso 9) e Allan

E' stata diramata pochi istanti fa la formazione del Napoli scelta da Gattuso per la sfida di stasera contro il Parma. Spazio, come già preannunciato, a Lozano nel ruolo di attaccante centrale. C'è Fa ...

Serie A: Tutte le probabili formazioni della 35° giornata. Le ultime dai campi

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...

E' stata diramata pochi istanti fa la formazione del Napoli scelta da Gattuso per la sfida di stasera contro il Parma. Spazio, come già preannunciato, a Lozano nel ruolo di attaccante centrale. C'è Fa ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...