“Fondi certi e in tempi rapidi. Quella sul Recovery Fund è una vittoria personale di Conte”. Parla l’europarlamentare Cinque Stelle, Ferrara: “Salvini e tutti i sovranisti europei messi all’angolo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Onorevole Laura Ferrara, eurodeputata M5S, l’Italia strappa 209 miliardi, una cifra superiore rispetto ai 172,7 del piano originale della Commissione, ma a salire è la quota di prestiti. Al netto della contribuzione al bilancio Ue, quanti soldi arriveranno al nostro Paese? E quando? Conte, ma anche la Merkel, hanno insistito molto sul fattore tempo… “L’accordo europeo prevede che il Recovery Fund entrerà in funzione a partire dal 2021 ma, grazie a una negoziazione in extremis del nostro Presidente del Consiglio, coprirà anche le spese retroattive che abbiamo sostenuto durante i mesi più acuti della pandemia e cioè a partire dal febbraio 2020. tutti, a ragione, si concentrano sui numeri e sul fatto che portiamo a casa la fetta più grande della torta. ... Leggi su lanotiziagiornale

utini19 : RT @utini19: Povero Salvini, ormai straparla su tutto ..un po' come certi giornali che accusano il governo di statalizzare aziende con i so… - flaviabertoliss : @PaolaTavernaM5S @GiuseppeConteIT ringraziano anche Olanda, Germania, Austria... che grazie a Conte dovranno versar… - Fedex546 : RT @VittorioBanti: Una mezza idea sulla destinazione dei fondi, non dichiarati e non dichiarabili, a leggere certi tweet dei professionist… - SoccorsiG : - clastella2017 : RT @VittorioBanti: Una mezza idea sulla destinazione dei fondi, non dichiarati e non dichiarabili, a leggere certi tweet dei professionist… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fondi certi Cybercrime, CryptBB diventa un forum anche per neofiti Difesa e Sicurezza