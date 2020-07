Elezioni, la sfida di Di Monda («Reset»): Primarie scelte dai cittadini e non dai partiti (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Le Primarie sono un elemento fondamentale per scegliere il candidato per le prossime amministrative del 2021 nelle città più importanti tra cui Napoli, Milano, Bologna, Roma. Noi lanciamo un progetto su Primarie non personali, come fa solitamente il PD. Non si sceglierà quindi la persona che viene nominata dal partito. Tenteremo piuttosto di valorizzare i contenuti e cercheremo di lanciare un progetto innovativo. Come? Facendo presentare alle persone che siano interessate alla candidatura a sindaco un progetto di ricostruzione della propria città”. Così in una nota Raffaele Di Monda, portavoce del movimento “Reset il governo che vorrei”, nato a Napoli pochi mesi fa. “Un esempio è Napoli – continua Di Monda – una ... Leggi su ildenaro

