È tempo di abrogare i decreti Salvini, palesemente incostituzionali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Negli ultimi anni si sono ampliate le fasce deboli della popolazione: precari, emarginati, poveri. La scelta politica per governare il fenomeno, frutto diretto del liberismo, è stata quella della repressione e della penalizzazione della fragilità sociale: la nuova guerra al crimine non si combatte contro i mafiosi, i corrotti e gli evasori, ma contro i più deboli ed emarginati. I decreti di sicurezza hanno sostituito la lotta alla povertà con la lotta ai poveri.

