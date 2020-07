E Barbara D’Urso si ‘spara’ il Senza veli Pubblico incredulo | ma il fisico c’è Eccome

E Barbara D’Urso si ‘spara’ il topless. Pubblico incredulo, ma il fisico c’è. Eccome (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’aspetto smagliante di Barbara D’Urso può trarre in inganno. Avete mai realizzato il fatto che la regina di Cologno Monzese vanta più di quarant’anni di carriera televisiva? Durante così tanti anni la conduttrice di Canale Cinque ha avuto l’opportunità di collaborare con dei veri capisaldi della storia della telvisione italiana. Questo lungo lasso di successi professionali è stato raccontato dalla diretta interessata circa un mese fa, durante un’esaustiva intervista rilasciata a Di Lei. “I primi esordi sono stati nel 1978 a Telemilano. Facevo una trasmissione con Diego Abbatantuono e Massimo Boldi che si chiamava Goal. Avevo 19 anni. Poi sono passata in Rai, a Domenica In con Pippo Baudo ed ero protagonista assieme ad Alida Valli de La Casa Rossa, uno di quelli che allora venivano definiti ... Leggi su tuttivip

yorkshivre : RT @softievlou: elisa al telefono che mi parla di ff e mi dice “guarda GUARDAAA” ha la stessa energia di barbara d’urso la quale dice a boc… - softievlou : elisa al telefono che mi parla di ff e mi dice “guarda GUARDAAA” ha la stessa energia di barbara d’urso la quale di… - LFranceschin : @TizianoTridico Occorre studiare per capire...e la massa preferisce guardare inutili TG e Barbara D'Urso... - VanityFairIt : Un post minaccioso e pieno zeppo di insulti contro il collega è l'ultimo capitolo di un'antipatia che durerebbe da… - zazoomblog : Barbara D’Urso “troppo caldo”. E fa ‘sparire’ il pezzo sopra del bikini: foto - #Barbara #D’Urso #“troppo #caldo”. -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia