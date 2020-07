Duemila persone isolate in Veneto. Ecco la mappa dei nuovi focolai Covid (Di mercoledì 22 luglio 2020) Maria Sorbi Preoccupa anche la situazione in Sicilia. A Modica catena di contagi nati dalla escort peruviana residente in Umbria Non siamo certo ai livelli della Spagna, dove si contano oltre 200 focolai, ma anche in Italia i contagi cominciano a crescere di numero e di volume. E anche se per ora la situazione è sotto controllo, potrebbe pre annunciare una nuova ripresa dell'epidemia. A preoccupare sono due situazioni in particolare: la Sicilia e il Veneto. Sono 1.827 le persone in isolamento domiciliare in Veneto, una crescita esponenziale se si considera che lo scorso 20 giugno erano poco più di 800. Di questi solo 24 hanno sintomatologie compatibili con il Covid-19 ma sono comunque entrati in contatto con soggetti positivi e la catena degli eventuali contagi va ricostruita e ... Leggi su ilgiornale

emabignardi : @fauss77 @spinpms045611 @matteosalvinimi @gigi1mastro Personalmente non ci vedo tanta differenza: se insulti in pub… - xereexblue : RT @sx_vincenzo: Il 22 gennaio 1905 lo Zar Nicola II diede ordine di sparare alla folla di manifestanti che reclamavano IL PANE (!), trucid… - lucma66 : RT @sx_vincenzo: Il 22 gennaio 1905 lo Zar Nicola II diede ordine di sparare alla folla di manifestanti che reclamavano IL PANE (!), trucid… - profilocomodo : RT @sx_vincenzo: Il 22 gennaio 1905 lo Zar Nicola II diede ordine di sparare alla folla di manifestanti che reclamavano IL PANE (!), trucid… - ConcreteRaw : RT @sx_vincenzo: Il 22 gennaio 1905 lo Zar Nicola II diede ordine di sparare alla folla di manifestanti che reclamavano IL PANE (!), trucid… -

Ultime Notizie dalla rete : Duemila persone Duemila persone isolate in Veneto. Ecco la mappa dei nuovi focolai Covid ilGiornale.it Sulle tracce delle donne uccise da Jack lo Squartatore

Finirono all'Inferno le vittime di Jack oppure lì già ci vivevano? Hallie Rubenhold ha passato in rassegna gl'interrogatori dei coroner (furono ascoltate duemila persone e trecento finirono sotto ...

La pazzia delle folleLa definizione della donna è l’origine dello scontro tra femministe e comunità trans

Le donne che hanno incespicato sul detonatore trans negli ultimi anni hanno una serie di aspetti in comune, ma uno in particolare è che sono state tutte nella prima linea di ogni problematica femminil ...

Finirono all'Inferno le vittime di Jack oppure lì già ci vivevano? Hallie Rubenhold ha passato in rassegna gl'interrogatori dei coroner (furono ascoltate duemila persone e trecento finirono sotto ...Le donne che hanno incespicato sul detonatore trans negli ultimi anni hanno una serie di aspetti in comune, ma uno in particolare è che sono state tutte nella prima linea di ogni problematica femminil ...