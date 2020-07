Dl Semplificazione: i sindaci non potranno introdurre limitazioni al 5G (Di mercoledì 22 luglio 2020) In base alle previsioni contenute nel dl Semplificazione , i 'sindaci non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset

occhio_notizie : Dl Semplificazione: i sindaci non potranno vietare il 5G - MediasetTgcom24 : Dl Semplificazione: i sindaci non potranno introdurre limitazioni al 5G #5g - SignorAldo : RT @franciungaro: Grazie a Paolo Anastasio La norma che blocca i #Comuni ‘#No5G’ è #legge dopo la pubblicazione avvenuta oggi in Gazzetta U… - andreacatizone : RT @matteoricci: Al via il XVIII Congresso @Aliautonomie. A Napoli il confronto con esponenti di governo, sindaci e governatori regionali.… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @franciungaro: Grazie a Paolo Anastasio La norma che blocca i #Comuni ‘#No5G’ è #legge dopo la pubblicazione avvenuta oggi in Gazzetta U… -