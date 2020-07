Dark Reinassence è il nuovo ambizioso progetto dei creatori di Dry Drowning (Di mercoledì 22 luglio 2020) VLG, publisher italiano che punta ad offrire autentico intrattenimento con una forte componente narrativa, e Studio V, il team di sviluppo dell'apprezzato thriller psicologico Dry Drowning, hanno svelato oggi la loro ultima visual novel a tema storico, Dark Reinassence. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Scritto dall'acclamato autore internazionale di bestseller Matteo Strukul - il Maestro della narrativa storica italiana - e con la colonna sonora del pluripremiato compositore David Logan, il titolo unisce RPG, storia e graphic novel per narrare le avventure di un mercenario veneziano che dovrà scoprire gli scioccanti segreti che si celano dietro le conquiste scientifiche, artistiche e culturali del Rinascimento del XV secolo. Il gioco uscirà nel 2021."Studio V sta lavorando duramente per tessere un'intricata rete ... Leggi su eurogamer

