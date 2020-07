Confapi Napoli, minibond per aiutare le aziende a superare la crisi innescata dalla pandemia (Di mercoledì 22 luglio 2020) minibond sul modello di quello già sperimentato da altre associazioni di categoria, per aiutare le aziende ad attraversare questo periodo di forte incertezza. A promuoverli, attraverso webinar e incontri con le aziende associate. è la Confapi Napoli con l’assistenza della squadra di advisors Ecs (European Consulting Soutions) e di D&P consulting- Obiettivo: gestire in tempi brevi la crisi innescata dagli effetti economici del Covid-19. “Il futuro minibond – si legge in una nota diffusa da Confapi Napoli – avrà come sottostante le emissioni obbligazionarie delle società di capitali e appartenenti alla categoria delle Pmi iscritte a ... Leggi su ildenaro

