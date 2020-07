Conad: Ritirato un Salame Dagli Scaffali per Rischio Salmonella (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il lotto relativo al Salame Felino è stato Ritirato dalla catena per Rischio di Salmonella. La nota catena di supermercati presente in tutto il territorio italiano Conad, ha Ritirato Dagli Scaffali in via precauzionale il lotto: Salame Felino IGP 850 g c.a Sapori & Dintorni, numero lotto 1770520, codice EAN 2197460. Il salume coinvolto è prodotto da Fereoli Gino e Figlio s.r.l. a Langhirano nel Parmense. “Nel lotto è stata riscontrata una non conformità (presenza di Salmonella spp.). Al fine di scongiurare qualsiasi possibile Rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a ... Leggi su youreduaction

lillydessi : Conad richiamo prodotti | ritirato salame per Salmonella | FOTO - RicettaSprint -