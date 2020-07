Che cos’è Hamas (Di mercoledì 22 luglio 2020) Hamas è l’acronimo di Harakat al Muqawama al Islamiyya, che tradotto dall’arabo significa “movimento islamico di resistenza”. Ma la parola stessa, Hamas, indica anche il termine “entusiasmo“. Nel mondo, chiunque si raccolga sotto questo nome, sotto la sua bandiera e ne senta l’appartenenza fa parte di un’organizzazione palestinese di carattere politico e paramilitare che, formalmente, … Che cos’è Hamas InsideOver. Leggi su it.insideover

SalvatoreMerlo : Consiglio vivamente di leggere questo pezzo di David Carretta, se volete sapere cos’è successo in Europa fino a sta… - matteosalvinimi : AMA è la stessa azienda pubblica del Comune di Roma, a guida Raggi e 5Stelle, che ha impedito a me e ai consiglieri… - vogue_italia : Momento storia dell'arte. Che cos'è la felicità? 5 famosi pittori hanno risposto così - whathefuuuck : RT @ichooselouist: ragazze non so come ma sono riuscita ad arrivare agli archivi della modest è ho scoperto che cos’è questa fatidica sorpr… - _freehugsforall : RT @ichooselouist: ragazze non so come ma sono riuscita ad arrivare agli archivi della modest è ho scoperto che cos’è questa fatidica sorpr… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è A fainâ internaçionâ. O mangiâ de Liguria diffuso in gio pe-o mondo Il Secolo XIX