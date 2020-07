Carabinieri arrestati per spaccio, l'ossessione di Salvini: 'Che non sia una scusa per disarmare le forze dell'ordine' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luglio 2020 è uno dei mesi più difficili per Matteo Salvini: non solo la scena gli è stata definitivamente rubata da Conte che ha riportato un successo in Europa con il Recovery Fund, non solo il ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - ilpost : I reati di cui sono accusati i sei carabinieri arrestati a Piacenza vanno dallo spaccio all'estorsione fino alla to… - Annetta81259097 : RT @Marco_dreams: A Piacenza, nota città della Colombia in cui la presenza massiccia di immigrati favorisce la delinquenza, 6 Carabinieri v… - laurivirgola : RT @stebellentani: I 7 Carabinieri arrestati a PC (e Caserma sequestrata) sono accusati di: traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ri… -