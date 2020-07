Capitano Ultimo silura Conte sul Recovery Fund: «E voi ridevate di Pinocchio» (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Dall’Europa arriveranno 209 miliardi di euro, soldi stanziati nel Recovery Fund. E voi scettici ridevate di Pinocchio perché credeva nell’albero dei soldi. Occhio sempre al gatto e alla volpe”. Lo scrive su Twitter il colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria. Recovery Fund: cosa non funziona Come ha già osservato Giorgia Meloni, “sono le condizionalità del Recovery Fund a farci condividere la preoccupazione di Salvini e di tanti scettici. Con il super freno di emergenza, Rutte e soci avranno buon gioco a bloccare le riforme italiane che non dovessero piacergli. Non voglio vivere in un’Italia a ... Leggi su secoloditalia

