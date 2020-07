Brunate, oggi l'interrogatorio dell'aggressore con la mannaia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Viene interrogato oggi al Bassone Pietro Bonardi, venticinquenne di Brunate, e dovrà spiegare i motivi di quell'aggressione avvenuta domenica notte a colpi di mannaia, quando ha bloccato e distrutto ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Brunate oggi

Il Giorno

Viene interrogato oggi al Bassone Pietro Bonardi, venticinquenne di Brunate, e dovrà spiegare i motivi di quell’aggressione avvenuta domenica notte a colpi di mannaia, quando ha bloccato e distrutto ...Il protagonista, che pare in cura per difficoltà psichiche, sarebbe uscito dalla sua abitazione di Brunate e, all’improvviso, mentre era in via Nidrino, si sarebbe messo all’inseguimento di una macchi ...